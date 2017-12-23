Niğde'de İki Otomobil Çarpıştı: 2'si Ağır 4 Yaralı

Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre merkez Ata Sanayi Sitesi'nde meydana gelen kazada sürücüleri öğrenilemeyen 42 ENU 60 plakalı otomobil ile 51 EP 753 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan R.A. (34), İ.Y. (43), R.K. (45) ve E.E (26) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Niğde Ömer Halisdemir Hastanesine kaldırıldı. - NİĞDE