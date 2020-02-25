Niğde'de iki firari hükümlü yakalandı
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Niğde'de iki firari hükümlü yakalandı

Niğde'de çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan firari iki hükümlü yakalandı.

25.02.2020 09:00 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:00
Niğde'de iki firari hükümlü yakalandı

'de çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan firari iki hükümlü yakalandı.


Bor İlçe ekipleri, "Kamu kurum ve kuruluşlarından eşya hırsızlığı" ve 13 ayrı suçtan hakkında 11 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. (27) ile "Cebir, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Y.A'yı (34) yakaladı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler, Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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