Niğde'de İki Dağcının Üzerine Çığ Düştü: 1 Kayıp, 1 Mahsur (4)
NOT: Çığ düşmesi sonucu mahsur kalan kadın dağcının soyadı Hilal İşcan olarak düzeltildiÇIĞ ALTINDA KALAN DAĞCININ KİMLİĞİ BELLİ OLDUDemirkazık Dağı'nda çığ altında kalan dağcının kimliği belirlendi.
NOT: Çığ düşmesi sonucu mahsur kalan kadın dağcının soyadı Hilal İşcan olarak düzeltildi
ÇIĞ ALTINDA KALAN DAĞCININ KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Demirkazık Dağı'nda çığ altında kalan dağcının kimliği belirlendi. Kayıp dağcının Mustafa Kemal Karakoç olduğu öğrenildi. Karakoç ve Hilal İşcan'ı kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.