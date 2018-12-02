Niğde'de İki Dağcının Üzerine Çığ Düştü 1 Kayıp, 1 Mahsur

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaptıkları sırada üzlerine çığ düşen iki dağcıdan biri çığ altında kaldı. Kendi imkanıyla kar kütlesinin altından kurtulan Hilal İçcan, telefonla ekiplerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye hava destekli kurtarma operasyonu başlatıldı.

KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLADI

Demirkazık Dağı Eznevit zirvesine tırmanış gerçekleştiren, Hilal İçcan ile ismi öğrenilemey erkek arkadaşı, saat 16.00 sıralarında inişe geçtiklerinde üzerlerine çığ düştü. İçcan kat kütlesinin altında kendi imkanıyla kurtulurken, erkek arkadaşına ise ulaşamadı. Telefonla 112 Acil'i arayan İçcan'ın yardım talebi üzerine bölgeye JAK, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Mümtaz Çankaya Dağevi'nden oluşturulan kriz merkezinde toplanan ekipler, İçcan ile çığ altında kalan arkadaşını kurtarmak için yola çıktı. Adana'dan bölgeye havalanan askeri helikopter de arama çalışmalarına hava desteği sağladı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera Ali KADI NİĞDE,(DHA)

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(Tür: Yurt)