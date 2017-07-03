Niğde'de İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz Alışveriş

Niğde Belediyesi tarafından kente kazandırılan Gönül Kapısı Market ihtiyaç sahiplerine hizmet vermeye devam ediyor.



Yardıma muhtaç vatandaşlar gıda, ev eşyası, kırtasiye malzemesi ve kıyafet gibi ihtiyaçlarını Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Gönül Kapısı Market'ten ücretsiz temin edebiliyor.



Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, yaptığı açıklamada, modern kent olma yolundaki mega projelerini hayata geçirirken, sosyal ve kültürel etkinliklere de ağırlık verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından tespit edilen yardıma muhtaç aileler adına tüm hassasiyetler gözetilerek düzenlenen NİĞKART ile vatandaşımız istediği gibi Gönül Kapısı Market'ten alışveriş yapabiliyor. Haneler, buradan ekonomik durumuna göre kartlarına yüklediğimiz puanlarla tüm ihtiyaçlarını para vermeden temin edebiliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşımızın ihtiyaçları doğrultusunda her türlü kolaylığı onlara sağlıyoruz. Gıdadan, kömüre, giyim malzemesinden, eğitim yardımlarına, asker ailelerine yapılan para yardımından öğrencilere verilen burslara kadar pek çok alanda ihtiyaç sahiplerinin yanında oluyoruz."