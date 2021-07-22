Niğde'de İHH'dan çocuklara dondurma
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Niğde'de İHH'dan çocuklara dondurma

Niğde'de İHH'dan çocuklara dondurma
Anadolu Ajansı / Hamza Tav - Haberler | Güncel

Niğde'de İnsani Yardım Vakfı (İHH) bünyesinde faaliyet gösteren yetim birimi tarafından çocuklara dondurma dağıtıldı.

Niğde'de İnsani Yardım Vakfı (İHH) bünyesinde faaliyet gösteren yetim birimi tarafından çocuklara dondurma dağıtıldı.

Paşakapı Caddesi'nde hayırseverlerin katkılarıyla dağıtılan dondurmaya çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

İHH yetim birimi Başkanı Abdullah Hamurcu, Kurban Bayramı vesilesiyle böyle bir etkinlik yaptıklarını belirterek, "Başta yetim çocuklar olmak üzere bütün çocukları sevindirelim istedik. Yaptığımız etkinliğe başta Niğde'de bulunan mülteci ailelerin çocukları ve Niğdeli çocuklar yoğun ilgi gösterdi." dedi.

Niğde'de İHH'dan çocuklara dondurma
Niğde'de İHH'dan çocuklara dondurma
Niğde'de İHH'dan çocuklara dondurma

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

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