Niğde'de ibadete açılacak olan camiler dezenfekte ediliyor Niğde'de ibadete açılacak olan camiler dezenfekte ediliyorNİĞDE Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında yarın Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan camilerde ve ibadet yapılacak alanlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Niğde'de ibadete açılacak olan camiler dezenfekte ediliyor

NİĞDE Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında yarın Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan camilerde ve ibadet yapılacak alanlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Niğde Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Mayıs'ta Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan camilerde dezenfeksiyon çalışması yaptı. İl Müftülüğü tarafından belirlenen cami, kapalı pazar ve belediye arkası açık otoparkta kılınacak Cuma namazında vatandaşların rahat ve huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirebilmesi için belediye çalışanları camileri ve diğer alanları tek tek dolaşarak temasın olabileceği yerleri dezenfekte etti. Camilerde 16 Mart'tan itibaren cemaatle namaz kılınmasının kısıtlandığını hatırlatan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Vatandaşımız camilerde kendileri namaz kılabiliyordu. Bu sebeple biz de belediye olarak camilerimizi belirli aralıklarla dezenfekte ettik. 29 Mayıs öncesi de sosyal mesafe korunarak cemaatle namaz kılınmasına uygun olan camilerimizi ve ibadet yapılacak alanları yine bu süreçte dezenfekte ediyoruz. Bundan sonra da etmeye devam edeceğiz. Namaz kılınacak alanlarda belediye ekiplerimiz tarafından vatandaşlarımıza maske dağıtılacaktır." dedi.

Kaynak: DHA