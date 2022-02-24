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Niğde'de hırsızlık zanlısı yakalandı

AA, Abdullah Özkul - Güncel
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Niğde'de hırsızlık zanlısı yakalandı

Niğde'de iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

NİĞDE (AA) - Niğde'de iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir iş yerinden hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli S.A'yı çalınan cep telefonuyla yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Abdullah Özkul - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Niğde, Güncel, Haberler

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