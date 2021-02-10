Niğde'de hırsızlık şüphelisi 7 zanlı yakalandı

Niğde'de 7 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikadan 10 bin lira değerinde tarım ilacının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 3 şüpheliyi çaldıkları malzemelerle OSB girişinde yakaladı.

Öte yandan, Bor ilçesi D-750 kara yolu Obruk köyü kavşağında yol kenarındaki bariyerlerin parçalarını söken 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul