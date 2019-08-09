09.08.2019 18:02

Niğde'de Hayvan pazarı hareketlendi

NİĞDE'de Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarı hareketlendi.

Sıkı pazarlıkların yapıldığı pazarda küçükbaş hayvanlar bin 100 ile bin 800 lira, büyükbaş ise 6 bin ila 20 bin arasında alıcı buluyor. Niğde Belediyesi canlı hayvan pazarında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar satılırken, çok çekişmeli pazarlıklar da yaşanıyor. Hayvan satıcıları fiyatların değişmediğini geçen yılla aynı olduğunu ve bunun bile ucuz olduğunu ifade ediyor.

Kaynak: DHA