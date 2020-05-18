Niğde'de hayvan otlatma kavgası: 1 ölü, 5 yaralı Niğde'de iki aile arasında hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Niğde'de iki aile arasında hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Gümüşler beldesi Taşpınar yaylasında, Ali A. ile Hamza E. ve oğlu Muhammet E. arasında koyun otlatma yeri nedeniyle kavga çıktı.

Tarafların yakınlarının karışmasıyla kavga büyüyünce, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ruhsatsız av tüfeğinin kullanıldığı kavgada, Muhammet E, Hamza E, Celal E, Ali A, Adem A. ve Mukadder A. yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Muhammet E, hayatını kaybetti.

Tedavileri tamamlanan Ali A, Adem A. ve Mukadder A'nın yanı sıra kavgaya karıştığı belirlenen Hamza A. da gözaltına alındı.

Kaynak: AA