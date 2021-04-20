Hayırseverler, 50 kişinin bakkal borcunu ödedi
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Hayırseverler, 50 kişinin bakkal borcunu ödedi

Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde'de hayırseverler, 50 kişinin bir bakkala olan yaklaşık 10 bin liralık veresiye borcunu ödedi.

Niğde'de hayırseverler, 50 kişinin bir bakkala olan yaklaşık 10 bin liralık veresiye borcunu ödedi.

Merkez Selçuk Mahallesi'nde bakkal işleten Zeki Şener, AA muhabirine, ramazanın ilk gününden itibaren mahalleli hayırseverlerin müşkül durumda olup borcunu ödeyemeyecek kişilerin veresiyesini sildirdiğini söyledi.

Ramazanın ilk cuma günü 4 hayırseverin 3 ailenin yaklaşık 4 bin liralık borcunu kapattıklarını belirten Şener, şunları kaydetti:

"Pazartesi günü bir hayırseverimiz arkadaşlarıyla gelip 7 ailenin küçük çaplı borcunu kapattı. Dün gelen 4 kişi de 40 ailenin veresiyesini kapattı. Şimdiye kadar yaklaşık 10 bin liralık veresiye borcu kapandı. Geçen yıl da hayırseverler veresiye sildirmişti. İhtiyacı görülen aileler adına hayırseverlere teşekkür ediyoruz. İnşallah devamı gelir, ekonomik olarak zor geçen bu dönemlerde bizim gibi küçük esnafa destek olan hayırseverlere de ayrıca teşekkür ederim."

Hayırseverler, 50 kişinin bakkal borcunu ödedi
Hayırseverler, 50 kişinin bakkal borcunu ödedi
Hayırseverler, 50 kişinin bakkal borcunu ödedi
Hayırseverler, 50 kişinin bakkal borcunu ödedi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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