Son dakika gündem: Havuzda boğulma tehlikesi yaşayan genç, hastaneye kaldırıldı

Son dakika haber: Niğde'de yüzme havuzunda boğulma tehlikesi yaşayan genç hastanede tedavi altına alındı.

Niğde'de yüzme havuzunda boğulma tehlikesi yaşayan genç hastanede tedavi altına alındı.

Bor yolundaki bire yüzme havuzuna giren R.D, (18), henüz belirlenemeyen nedenle suda çırpınmaya başladı.

Görevli cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan R.D'ye, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan R.D'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul