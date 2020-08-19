Niğde'de Hastaneye 3 milyonluk bağış
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Niğde'de Hastaneye 3 milyonluk bağış

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine hayırseverin katkılarıyla 3 milyon maliyetinde 24 yataklı yoğun bakım servisi, 3 ameliyathane, 4 amfi ve kan bankası yapıldı.

Niğde'de Hastaneye 3 milyonluk bağış
19.08.2020 15:22 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:25

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine hayırseverin katkılarıyla 3 milyon maliyetinde 24 yataklı yoğun bakım servisi, 3 ameliyathane, 4 amfi ve kan bankası yapıldı. Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç ve Hastane Başhekimi Bilal Günaydın yapılan modern teknolojik ve yerli cihazlarla donatılan yeni birimler hakkında bilgi verdi.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Bilal Günaydın hayırsever, İl Özel İdaresi ve belediyenin katkılarıyla 9 yataklı koroner yoğun bakım ünitesi, 6 yataklı kardiyoloji servisi,, üst katına 4 öğrenci amfisi, kan bankası, 9 yataklı 3. basamak yoğun bakım ve 3 ameliyathane yapıldığını söyledi.

Dünya da bile solunum cihazı ve yoğun bakım yatak sayısı oldukça önem arz ettiğine dikkat çeken Başhekim Günaydın "Özellikle maske, sosyal mesafe ve hijyen en önemli ögeler. Ama bunun haricinde dünya da bile solunum cihazı ve yoğun bakım yatak sayısı oldukça önem arz ediyor. Bu döneme bunun denk gelmesi çok anlamlı oldu. Bu güne kadar yardım yapan tüm bağışçılara teşekkür ediyorum. Şu anki bağışçımız olan Konyalılar Grup diye bilinen Doğrul ailesine teşekkür ederim. Bu işte bize destek olan kamu kurumlarına da ayrıca teşekkür ederim. Yapılan yeni birimlerle 3. basamak yoğun bakım ünitesi yatak sayısı 30'a, 2. basamak yoğun bakım ünitesi yatak sayısı 20'ye çıktı. Ayrıca bir kardiyoloji koroner yoğun bakım servisimizde oldu."

Hayırsevere teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Dursun Koç: "Hayırseverimize çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca çok sayıda hayırseverimiz var hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Kamu kurumlarının da ciddi anlamda destekleri oldu. Hayırseverlerimiz ve devlet işbirliğiyle yapılan güzel eserler oldu. Bu ünitelere ciddi anlamda ihtiyacımız vardı" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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