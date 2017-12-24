Niğde'de Hamsi Şenliği Düzenlendi

Niğde Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince "6. Hamsi Şenliği" gerçekleştirildi.



Niğde Atatürk Şehir Ormanı'ndaki etkinlikte katılımcılara yaklaşık bir ton balık ikram edildi, kemençe eşliğinde horon tepildi.





Etkinlikte konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "Bu tür etkinliklerin, kültürlerimizin yaşatılması, bizden sonraki nesillere aktarılması ve insanlar arasındaki dostluk, kardeşlik bağlarının güçlenmesi noktasında çok büyük faydaları var." dedi.



Niğde Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Lütfi Güler de şenliğin Niğde'de sembol haline geldiğini belirterek, "Karadeniz, kendine has folkloru kültürüyle diğer bölgeler gibi çok güzel bir yöredir. Karadeniz'in güzelliklerini, insanının sıcaklığını ve yaşam tarzını tanıtmak, Niğdeli hemşehrilerimizle samimi diyalog kurmak için bu tür etkinlikleri düzenliyoruz." diye konuştu.



Şenlikte Vali Yılmaz, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan ve AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, mangalın başına geçerek hamsi pişirdi.