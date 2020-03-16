Niğde'de "Halkla Buluşma Günleri" yapılmayacak Niğde'de her hafta çarşamba günleri yapılan "Halkla Buluşma Günleri" koronavirüs tedbirleri kapsamında, ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacak.

Niğde'de her hafta çarşamba günleri yapılan "Halkla Buluşma Günleri" koronavirüs tedbirleri kapsamında, ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacak.

Niğde Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüs tedbirleri kapsamında, her hafta çarşamba günleri 09.00 -11.00 saatleri arasında yapılan "Halkla Buluşma Günleri"nin ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağı bildirildi.

Kaynak: AA