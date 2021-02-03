Niğde'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı
03.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:42
Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.
Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), "terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.Ç'nin, Dere Mahallesi'ndeki evinde bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan M.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul