Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

30.11.2020 21:25 | Son Güncelleme: 30.11.2020 21:48

Niğde'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Niğde'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilmeyen 51 LA 951 plakalı hafif ticari araçla 34 VR 1702 plakalı otomobil, Niğde-Ankara kara yolu Aliyer mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlar, şarampole devrildi.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan A.K. ve H.Ç, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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