Niğde'de gözlem altında bulunan 232 Türk vatandaşı evlerine gönderildi
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Niğde'de gözlem altında bulunan 232 Türk vatandaşı evlerine gönderildi

Niğde'de gözlem altında bulunan 232 Türk vatandaşı evlerine gönderildi
05.05.2020 14:24 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:26

- Niğde'de gözlem altında bulunan 232 Türk vatandaşı evlerine gönderildi Niğde'de Almanya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtta karantinaya alınan 232 Türk vatandaşı, gözlem sürelerinin dolmasının ardından tahliye edilmeye başlandı.

- Niğde'de gözlem altında bulunan 232 Türk vatandaşı evlerine gönderildi

NİĞDE - Niğde'de Almanya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtta karantinaya alınan 232 Türk vatandaşı, gözlem sürelerinin dolmasının ardından tahliye edilmeye başlandı.

Niğde'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, 22 Nisan'da Almanya'dan getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sultan 1. Kılıçarslan Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 232 Türk vatandaşını gözlem süresi doldu.

Son sağlık kontrollerinde sorun olmadığı belirlenenlerden vatandaşlar, otobüslerle evlerine gönderilmeye başlandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 24 Nisan'da Azerbaycan ve Danimarka'dan 415, 26 Nisan'da Cibuti ve Somali'den getirilen 84 Türk vatandaşının yurtlardaki karantina süreleri devam ediyor.

Niğde'de gözlem altında bulunan 232 Türk vatandaşı evlerine gönderildi

Kaynak: İHA

Manşet

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