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Niğde'de görev yapan bin öğretmen için fidan dikildi

AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Niğde'de görev yapan bin öğretmen için fidan dikildi

Niğde Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentte görev yapan bin öğretmen için fidan dikti.

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentte görev yapan bin öğretmen için fidan dikti.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kent Ormanı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, öğretmenler için 2019'da başlattıkları fidan dikme etkinliğini geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Öğretmenler için kalıcı bir orman oluşturduklarını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Her öğretmenimiz adına her yıl fidanları toprakla buluşturuyoruz. Birçok öğretmenimizin adına dikilmiş 3 fidanı oldu, inşallah uzun yıllar sağlıkla görev yaparlar, onlarca fidanları olur. Öğretmenlik kutsal bir görev. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi 'Gelecek gençlerin gençler ise öğretmenlerin eseridir.' Geleceği şekillendiren öğretmenler için ne yapsak az, hepimiz minnettarız. Hepimizin üzerinde emekleri çok fazla."

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar da anlamlı etkinlikten dolayı Başkan Özdemir'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve protokol üyeleri ile öğretmenler fidanları toprakla buluşturdu ve can suyu verdi.

Öğretmenler için 2019'dan bu yana yaklaşık 5 bin fidan dikildiği belirtildi.

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AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri

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