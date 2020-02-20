Niğde'de gençlik projelerinin açılışı yapıldı

20.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:44

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamındaki projelerin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törende, öğretim üyelerinin projelerinin birçok platformda destek alıyor olmasından dolayı memnun olduğunu söyledi.



Kar, "Öğretim üyelerimizin üniversitemizin, Niğde'nin ve ülkemizin gelişimine katkı sağlayacağına inandığımız tüm bilimsel çalışmalarına destek veriyoruz ve desteğimizi hissettirme çabası içerisindeyiz." şeklinde konuştu.



Programa, Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit, proje yürütücüleri, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: AA