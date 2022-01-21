Niğde'de geçen yıl 272 bin kişiye afet eğitimi verildi

Afad İl Müdürü Selami Kılıçel, "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak ilan edilen 2021'de Niğde'de 272 bin 548 kişiye eğitim verildiğini bildirdi.

Kılıçel, AFAD İl Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, 2021 yılında salgına rağmen afet farkındalık eğitimlerine hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Eğitim seferberliğinde 272 bin 548 kişiye eğitim verdiklerini anlatan Kılıçel, şunları kaydetti:

"Aynı süreç içerisinde İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlandı. Bu plan tüm kamu kurumlarında görevlendirilen personelle beraber bir yıllık süreçte ortaya çıktı ve kitaplaştırıldı. Bu planın sonucunda 57 eylem planı ortaya çıktı. Bu planları kurumlarımıza ilettik ve uygulamaya başladık. Eylem planlarımızın amacı, oluşabilecek afetleri ortadan kaldırabilmek, kaldıramıyorsak bile en aza indirmektir. 2021 yılında ülkemizde yangınlar ve seller meydana geldi. Biz de bu afetlerde Niğde AFAD olarak yer aldık, personelimizle tecrübe kazandık."

Kılıçel, bu yıl da eğitimlere devam edeceklerine dikkati çekerek, "Aynı zamanda İçişleri Bakanlığımız tarafından 'AFAD Acil Mobil' uygulaması yapıldı. Bu uygulamayla vatandaşlarımız afete maruz kaldığında acil olarak telefon açabilecek. Uygulama sayesinde kişilerin konumuna ulaşılabilecek veya enkaz altında kalındığında kısa butonlarla nerede bulunduğunu ve ne durumda olduğunu belirtebilecek." ifadelerini kullandı.