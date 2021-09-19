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Niğde'de Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

AA / Hamza Tav - Haberler | Güncel
Niğde'de Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Niğde'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Niğde'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şube Başkanı Ahmet Kızıl, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şubesi Başkanı Ahmet Kızıl, törende yaptığı konuşmada, "Milletin her ferdi, sürdüğü hayatı şehit ve gazilerin üstün gayretler ile elde ettikleri zaferin sonucu olduğunu bilerek yaşamalı ve şehit ve gazilerin yazdığı büyük destanları övünerek anlatmalıdır." dedi.

Törene, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Niğde İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, gaziler, kurum ve kuruluşların müdürleri, askeri erkan, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

AA / Hamza Tav - Son Dakika Haberleri
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