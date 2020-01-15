Niğde'de fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

15.01.2020 12:53 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:53

NİĞDE'de fuhuş ve fuhuşa aracılık yaptıkları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kent merkezinde tespit edilen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda R.B., A.Y., K.Ü., İ.A. ve M.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA