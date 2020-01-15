Niğde'de fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

15.01.2020 10:36 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:41

Niğde'de fuhuş ve fuhuşa aracılık yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.



Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş şube müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen planlı çalışma kapsamında, Niğde merkezinde tespit edilen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda R.B, A.Y, K.Ü, İ.A ve MB gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - NİĞDE

Kaynak: İHA