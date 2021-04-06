Niğde'de fuhuş operasyonu: 3'ü yabancı uyruklu 5 gözaltı
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Niğde'de fuhuş operasyonu: 3'ü yabancı uyruklu 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / YASİN ESEN - Haberler | 3. Sayfa

Niğde'de fuhuş operasyonu: 3'ü yabancı uyruklu 5 gözaltı Niğde'de polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.

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Niğde'de fuhuş operasyonu: 3'ü yabancı uyruklu 5 gözaltı

NİĞDE - Niğde'de polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kent merkezinde tespit edilen 5 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Özbekistan Uyruklu 3 kadın ve 2 erkek gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerin ardından Adliyeye sevk edildi.

Niğde'de fuhuş operasyonu: 3'ü yabancı uyruklu 5 gözaltı
Niğde'de fuhuş operasyonu: 3'ü yabancı uyruklu 5 gözaltı
Niğde'de fuhuş operasyonu: 3'ü yabancı uyruklu 5 gözaltı
Niğde'de fuhuş operasyonu: 3'ü yabancı uyruklu 5 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ESEN

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