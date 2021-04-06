NİĞDE'DE 'FUHUŞ' OPERASYONU 3'Ü KADIN 5 GÖZALTI
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NİĞDE'DE 'FUHUŞ' OPERASYONU 3'Ü KADIN 5 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NİĞDE'de, polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda, 3'ü Özbekistan uyruklu kadın olmak üzere 5 kişi, gözaltına alındı.

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NİĞDE'de, polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda, 3'ü Özbekistan uyruklu kadın olmak üzere 5 kişi, gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, belirlenen adrese fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 3'ü Özbekistan uyruklu kadın 5 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

NİĞDE'DE 'FUHUŞ' OPERASYONU 3'Ü KADIN 5 GÖZALTI
NİĞDE'DE 'FUHUŞ' OPERASYONU 3'Ü KADIN 5 GÖZALTI
NİĞDE'DE 'FUHUŞ' OPERASYONU 3'Ü KADIN 5 GÖZALTI
NİĞDE'DE 'FUHUŞ' OPERASYONU 3'Ü KADIN 5 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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