NİĞDE'DE 'FUHUŞ' OPERASYONU 3'Ü KADIN 5 GÖZALTI

NİĞDE'de, polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda, 3'ü Özbekistan uyruklu kadın olmak üzere 5 kişi, gözaltına alındı.
NİĞDE'de, polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda, 3'ü Özbekistan uyruklu kadın olmak üzere 5 kişi, gözaltına alındı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, belirlenen adrese fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 3'ü Özbekistan uyruklu kadın 5 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı