Niğde'de fırınlar denetlendi

Niğde Belediyesi zabıta ekipleri, ekmek, pide ve diğer unlu mamulleri üreten işletmelerde gramaj ve temizlik denetimi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehrin birçok noktasında faaliyet gösteren unlu mamul üretim yerlerinde, fırın, bakkal ve marketlerde ekmeklerin gramajı başta olmak üzere hijyen şartları gibi konularda denetim yaptı.

Fırınlarda özellikle çalışanların, imalathane ve satış yerlerinin temizliğini kontrol eden ekipler, tespit ettikleri olumsuzluklarla ilgili işletmecileri uyardı.

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri

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