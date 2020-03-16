Niğde'de fırıncılar arasındaki rekabet sona erecek
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Niğde'de fırıncılar arasındaki rekabet sona erecek - Haber
Niğde, Güncel

Niğde'de fırıncılar arasındaki rekabet sona erecek

NİĞDE Kasaplar ve Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, fırıncılar arasında çıkan rekabet sonrası 1 lira 25 kuruştan 70 kuruşa kadar düşen ekmek fiyatlarıyla ilgili esnafla görüştü.

16.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:42
Niğde'de fırıncılar arasındaki rekabet sona erecek

NİĞDE Kasaplar ve Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, fırıncılar arasında çıkan rekabet sonrası 1 lira 25 kuruştan 70 kuruşa kadar düşen ekmek fiyatlarıyla ilgili esnafla görüştü. Başkan Murat Yenil, Nisan ayı itibariyle ekmeğin yeniden 1 lira 25 kuruştan satılacağını duyurdu. 

Niğde'de, fırıncılar arasındaki rekabet nedeniyle 1 lira 25 kuruştan satılan ekmek, 70 kuruşa kadar düştü. Kasaplar ve Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, esnafın un, odun ve maya alamayacak duruma geldiğini söyledi. Yenil, oda olarak kentteki tüm fırıncılarla birebir görüşerek ekmekte yapılan rekabetin sona ermesi üzerine fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti. 

Tüketici ucuz ekmek yerken fırıncıların zor günler geçirip zararına çalıştığını vurgulayan Yenel, "Ekmekte yaşanan rekabet fırıncılarımızı zor duruma sokmuştur. Tüketicilerimiz ekmeği ucuz yerken girdi fiyatlarının yüksek olması nedeniyle fırıncı esnafımız zarar etmektedir. Bu rekabeti sona erdirmek için biz fırıncılar odası olarak esnafımızla tek tek görüşüp fikir alışverişinde bulunduk. Ekmekteki rekabetin Nisan ayının ilk haftası sona ermesini bekliyoruz. Fiyatlar yine eski fiyatına çıkacaktır" diye konuştu. 

Ekmeklerde gramaj eksiği olmadığı gibi devamlı denetimlerin yapıldığını ifade eden Yenel, "İlimizde faaliyet gösteren fırıncı esnafımızın yapmış olduğu ekmeklerde gramaj eksiği yoktur. Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince sıkça denetimler yapılmaktadır. Vatandaşlarımız gramajı düşük gördüğü ekmeği nereden aldıysa bakkaldan veya marketten hangi fırından getirildiğini öğrenip, şikayet edebilir" dedi.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük Haber
Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük
Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı Haber
Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı
İtalya Başbakanı 'Riskli haftalardayız' deyip korkutan gerçeği açıkladı Haber
İtalya Başbakanı "Riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Haber
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Türk insanına yapılan koronavirüs anketinden çıkan sonuç, endişeleri artıracak Haber
Türk insanına yapılan koronavirüs anketinden çıkan sonuç, endişeleri artıracak
'Toplanıp cuma kılmak isteyenlere ne yapılacak?' Erbaş yanıtladı Haber
"Toplanıp cuma kılmak isteyenlere ne yapılacak?" Erbaş yanıtladı
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi
İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı
Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor
İngiltere'den ABD'ye gönderilen yüzlerce sahte koronavirüs testi ele geçirildi
İngiltere'den ABD'ye gönderilen yüzlerce sahte koronavirüs testi ele geçirildi
Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Sarp Sınır Kapısı, koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında yolcu trafiğine kapatıldı
Sarp Sınır Kapısı, koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında yolcu trafiğine kapatıldı
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı
Koronavirüs vakalarında karantinanın önemini anlatan video
Koronavirüs vakalarında karantinanın önemini anlatan video
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Son dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak
Son dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak
Koronavirüs yüzünden toplu halde müşteri kabul etmeyen bankaların önünde, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu
Koronavirüs yüzünden toplu halde müşteri kabul etmeyen bankaların önünde, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Takım arkadaşı koronavirüse yakalanan Mason Mount, tedbirleri hiçe sayıp halı sahada maç yaptı
Takım arkadaşı koronavirüse yakalanan Mason Mount, tedbirleri hiçe sayıp halı sahada maç yaptı
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Murat Kurum Hulusi Akar Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Hande Soral Sinan Akçıl Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Burak Yılmaz Bülent Uygun Berkay Şahin Malcolm Thomas
Daha Fazla Derbi Vatandaş Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Niğde'de fırıncılar arasındaki rekabet sona erecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 16:50:18. #1.14#