Niğde'de firari hükümlü yakalandı
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Niğde'de firari hükümlü yakalandı

Anadolu Ajansı / Hamza Tav - Haberler | Güncel
Niğde'de firari hükümlü yakalandı

Niğde'de hakkında 12 yıl 13 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Niğde'de hakkında 12 yıl 13 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 12 yıl 13 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlüyü gözaltına aldı.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 6 kişi yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

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