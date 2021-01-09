Niğde'de firari hükümlü yakalandı
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Niğde'de firari hükümlü yakalandı

09.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 09.01.2021 15:16
Niğde'de firari hükümlü yakalandı

Niğde'de, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Niğde'de, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunun firari H.D'yi yakaladı.

H.D, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

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