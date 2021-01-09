Niğde'de firari hükümlü yakalandı
09.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 09.01.2021 15:16
Niğde'de, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Niğde'de, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunun firari H.D'yi yakaladı.
H.D, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav