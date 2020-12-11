Niğde'de firari hükümlü yakalandı
11.12.2020 19:23 | Son Güncelleme: 11.12.2020 19:26
Niğde'de uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Niğde'de uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde suçlarından aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari Ö.K'yi yakaladı.
Ö.K, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul