Niğde'de firari hükümlü yakalandı
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Niğde'de firari hükümlü yakalandı

11.12.2020 19:23 | Son Güncelleme: 11.12.2020 19:26
Niğde'de firari hükümlü yakalandı

Niğde'de uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Niğde'de uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde suçlarından aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari Ö.K'yi yakaladı.

Ö.K, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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