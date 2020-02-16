Niğde'de firari hükümlü yakalandı
Niğde'de hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
16.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:00
Niğde'de hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar kapsamında, "kasten öldürme" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K'yi (24) yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.K, Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA