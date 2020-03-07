Niğde'de firari hükümlü 23 yıl sonra ahırda yakalandı
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Niğde'de firari hükümlü 23 yıl sonra ahırda yakalandı

Niğde'de hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, 23 yıl sonra saklandığı ahırda yakalandı.

07.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:00
Niğde'de firari hükümlü 23 yıl sonra ahırda yakalandı

'de hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, 23 yıl sonra saklandığı ahırda yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor ilçesi köyünde 1997 yılında meydana gelen cinayetten dolayı hakkında kasten öldürme suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis bulunan firari Nafiz Kulaksız'ın Kaynarca köyünde saklandığını tespit etti.

Ekipler, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile düzenledikleri operasyonla Kulaksız'ı saklandığı ahırda yakaladı.

Kulaksız, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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