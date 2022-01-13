Niğde'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Niğde'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
NİĞDE (AA) - Niğde'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.G'yi merkez Aşağıkayabaşı Mahallesi'nde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayretlerimiz olmasaydı göç krizi daha fazla derinleşecek, can kayıpları artacak, terör daha da azacak, istikrarsızlık çok...
Son dakika haber... Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 kişi öldü
Ayrıntılar gelmeye devam ediyor! HDP'li vekille fotoğrafları çıkan PKK'lı teröriste kaçak ilaç yardımı yapmışlar
AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri