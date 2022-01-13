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Niğde'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Niğde'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

NİĞDE (AA) - Niğde'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.G'yi merkez Aşağıkayabaşı Mahallesi'nde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri

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