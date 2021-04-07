Niğde'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Niğde'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Niğde'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen meslekten ihraç sağlık memuru İ.A, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Saltuk Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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