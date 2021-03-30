Niğde'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada hakkında verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen firari R.Y, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Selçuk Mahallesi Deniz Sokak'taki adrese düzenlediği operasyonda yakalandı.
Öğretmenlik yaparken meslekten ihraç edildiği öğrenilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav