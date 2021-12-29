Niğde'de film gibi olay: Kaleyi gezen kadın definecilerin üzerine düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Niğde'de film gibi olay: Kaleyi gezen kadın definecilerin üzerine düştü

Niğde'de film gibi olay: Kaleyi gezen kadın definecilerin üzerine düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Niğde Kalesi'nin 6 metre altına yaklaşık 200 metre uzunluğunda tünel kazan definecilerin üzerine o sırada kaleyi gezen bir kadın düştü.

NİĞDE (İHA) - Niğde Kalesi'nin 6 metre altına yaklaşık 200 metre uzunluğunda tünel kazan definecilerin üzerine o sırada kaleyi gezen bir kadın düştü. Kadın düştüğü yerden ekipler tarafından çıkartılırken defineciler ise kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde Kalesi'ni gezen Rukiye U. adlı kadın bir anda çukura düştü. Yaklaşık 6 metre aşağı düşen Rukiye U.'yu gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 6 metre derinlikteki çukura düşen Rukiye U.'yu bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı kurtarılan Rukiye U. ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Olay anında orada bulunan bir görgü tanığı; yaralı olarak kurtarılan Rukiye U.'nun ekiplere, düştüğü çukurda iki kişinin bulunduğunu ve tünelin diğer ucundan kaçarken gördüğünü söyledi.

Ekipler Kale çevresinde önlemler alırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemede kalenin yanında bulunan eski bir binanın içerisinden kalenin altına tünel kazıldığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Niğde'de film gibi olay: Kaleyi gezen kadın definecilerin üzerine düştü

Niğde'de film gibi olay: Kaleyi gezen kadın definecilerin üzerine düştü

Niğde'de film gibi olay: Kaleyi gezen kadın definecilerin üzerine düştü

Niğde'de film gibi olay: Kaleyi gezen kadın definecilerin üzerine düştü

Niğde'de film gibi olay: Kaleyi gezen kadın definecilerin üzerine düştü

Niğde'de film gibi olay: Kaleyi gezen kadın definecilerin üzerine düştü

Niğde'de film gibi olay: Kaleyi gezen kadın definecilerin üzerine düştü

Niğde'de film gibi olay: Kaleyi gezen kadın definecilerin üzerine düştü

Niğde'de film gibi olay: Kaleyi gezen kadın definecilerin üzerine düştü

Niğde'de film gibi olay...Kaleyi gezen kadın definecilerin üzerine düştü- Tarihi Niğde Kalesi'nde yürüyen kadın, yol çökünce aşağıda tünel kazan...

Niğde'de film gibi olay...Kaleyi gezen kadın definecilerin üzerine düştü- Tarihi Niğde Kalesi'nde yürüyen kadın, yol çökünce aşağıda tünel kazan...

 Hava değişimine gelen asker, ailesinin evini yaktı! Korkudan eve giremiyorlar

Hava değişimine gelen asker, ailesinin evini yaktı! Korkudan eve giremiyorlar

 Sevgilisiyle tartışan genç binanın çatısına çıktı, vatandaşlar çekmek için birbiriyle yarıştı

Sevgilisiyle tartışan genç binanın çatısına çıktı, vatandaşlar çekmek için birbiriyle yarıştı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title