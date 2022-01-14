FETÖ operasyonunda yakalanan 2 öğretmen tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FETÖ operasyonunda yakalanan 2 öğretmen tutuklandı

AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "bölge talebe ve üniversite mesulü" oldukları iddiasıyla yakalanan 2 öğretmen tutuklandı.

NİĞDE (AA) - Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "bölge talebe ve üniversite mesulü" oldukları iddiasıyla yakalanan 2 öğretmen tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silahlı terör örgütüne üye olduğu ve örgüt içerisinde "bölge talebe mesulü" olarak faaliyet yürüttüğü iddiasıyla öğretmen Ş.D'yi Aşağıkayabaşı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Valilikten yapılan açıklamada, 12 Ocak'ta gözaltına alınan ve örgütün "bölge üniversite mesulü" olduğu iddia edilen M.D'nin de tutuklandığı bildirildi.

FETÖ operasyonunda yakalanan 2 öğretmen tutuklandı

FETÖ operasyonunda yakalanan 2 öğretmen tutuklandı

FETÖ operasyonunda yakalanan 2 öğretmen tutuklandı

FETÖ operasyonunda yakalanan 2 öğretmen tutuklandı

FETÖ operasyonunda yakalanan 2 öğretmen tutuklandı

İstanbul Valisi Yerlikaya İstanbul'un 2021 yılı asayiş rakamlarını açıkladı Açıklaması

İstanbul Valisi Yerlikaya İstanbul'un 2021 yılı asayiş rakamlarını açıkladı Açıklaması

 Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gayretlerimiz olmasaydı göç krizi daha fazla derinleşecek, can kayıpları artacak, terör daha da azacak, istikrarsızlık çok...

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayretlerimiz olmasaydı göç krizi daha fazla derinleşecek, can kayıpları artacak, terör daha da azacak, istikrarsızlık çok...

 Son dakika haber... Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 kişi öldü

Son dakika haber... Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 kişi öldü

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title