Niğde'de FETÖ operasyonu: 5 eski polis gözaltında
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Niğde'de FETÖ operasyonu: 5 eski polis gözaltında

Niğde merkezli 5 ilde yapılan operasyonda 5 eski polis gözaltına alındı.

18.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:24
Niğde'de FETÖ operasyonu: 5 eski polis gözaltında

merkezli 5 ilde yapılan operasyonda 5 eski polis gözaltına alındı.


Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2009 yalında Polis memurluğundan Komiser yardımcılığına geçiş sınavlarına ait soruların elde edilerek FETÖ üyelerine verildiğine yönelik çalışma başlatıldı.


Niğde Merkezli eş zamanlı Aydın, Kahramanmaraş, Hatay, Kayseri ve Malatya illerinde bulunan A.Ş., H.B., İ.T., Ü.Ş., V.G., isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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