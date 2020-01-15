Niğde'de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

15.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:54

NİĞDE merkezli 6 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonlar ile sabit hatlardan arandıkları tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlendi. Niğde merkezli Ankara, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Yozgat ve Batman'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, askeri okuldan atılan B.M, F.C.B, H.B, H.Y, F.Ü, M.A., M.S.A, F.Ç, M.E ve Y.E.Y. ile adı açıklanmayan 1 muvazzaf subay gözaltına alındı.

Kaynak: DHA