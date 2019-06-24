Niğde'de FETÖ firarisi yakalandı
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Aksaray 2. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hacı Fatih Saray, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Niğde'de kaldığı evde gözaltına alındı.
Saray, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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