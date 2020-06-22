Niğde'de FETÖ firarisi babasının evinde yakalandı
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.
22.06.2020 13:51 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:26
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan aranan H.H.Ş'nin, merkeze bağlı Dündarlı beldesinde yaşayan babasının evinde saklandığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda zanlı yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H.Ş, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA