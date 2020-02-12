Niğde'de FETÖ'den aranan eski polis tutuklandı
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan polis memuru, tutuklandı.
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan polis memuru, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Edikli beldesinde devriye sırasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Genel bilgi taraması ekipler, şüphelinin Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PYD silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında aranan eski polis memuru B.A. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan B.A, işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - NİĞDE