Niğde'de FETÖ'den aranan eski polis tutuklandı
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Niğde'de FETÖ'den aranan eski polis tutuklandı

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan polis memuru, tutuklandı.

12.02.2020 12:52 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:52
Niğde'de FETÖ'den aranan eski polis tutuklandı

'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan polis memuru, tutuklandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Edikli beldesinde devriye sırasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.


Genel bilgi taraması ekipler, şüphelinin Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PYD silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında aranan eski polis memuru B.A. olduğunu belirledi.


Gözaltına alınan B.A, işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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