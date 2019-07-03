Niğde'de FETÖ'den aranan 1 astsubay gözaltına alındı

NİĞDE'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir astsubay gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara'da görevli 26 yaşındaki astsubay A.A, Niğde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. A.A.'nın emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmek üzere Ankara'ya götürüleceği bildirildi.

Kaynak: DHA

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