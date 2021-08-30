Niğde'de fener alayı düzenlendi
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Niğde'de fener alayı düzenlendi

Niğde'de fener alayı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Hamza Tav - Haberler | Güncel

Niğde'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Niğde'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Niğde Valiliği öncülüğünde düzenlenen fener etkinlik için Derbent Kavşağı önünde bir araya gelen Niğde protokolü ve vatandaşlar ellerinde meşale, Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Niğde Belediyesi Mehter Takımının eşlik ettiği fener alayı Atatürk Anıtı önünde sona erdi.

Yürüyüş sonrası havai fişek gösterisi yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

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