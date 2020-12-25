Niğde'de evde kumar oynayan 19 kişiye 40 bin lira ceza
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Niğde'de evde kumar oynayan 19 kişiye 40 bin lira ceza

25.12.2020 18:47 | Son Güncelleme: 25.12.2020 18:53
Niğde'de evde kumar oynayan 19 kişiye 40 bin lira ceza

Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kiralık evde kumar oynadıkları belirlenen 19 kişiye 40 bin 432 lira ceza uygulandı.

Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kiralık evde kumar oynadıkları belirlenen 19 kişiye 40 bin 432 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor ilçesi Kemerhisar beldesi Çayırlı Mahallesi'de O.Ö'nün kiraladığı evde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, kumar oynayan 13 kişi ile burada çalışan 6 kadın yakalandı.

Evde yapılan aramada, iskambil kağıtları, para, pos cihazı, sigara, alkol, tabanca ve 13 fişek ele geçirildi.

Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmek ve kumar oynamaktan 19 kişiye 40 bin 432 lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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