Niğde'de Esnaf Ücretsiz Yerli İçecek Dağıttı

NİĞDE'de bir esnaf, dolar ve altının Türk Lirası karşındaki hızlı yükselişine tepki göstermek için müşterilerine ücretsiz yerli içecek dağıttı, sahte dolar yaktı.

Öğretmenler Parkının işletmecisi Oktay Gündoğdu, Doların gerçeğini yakmak isterdim ama gidip parayla alsam yine onlara para kazandırmış olacaktım dedi.Gündoğdu, aç da susuz da kalsalar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında olduklarını belirterek, Dedelerimiz bizleri bu günlere bayat ekmek ve üzüm hoşafı içerek getirdiler. Ben birkaç gündür işletmemde yabancı patentli içecekleri satmıyorum. Sadece Türk patentli içecekleri satıyorum. Bütün müşterilerimize çay, Niğde gazozu veya Kızılay sodasını ücretsizi olarak ikram ettim. Hepimiz birden bir farkındalık yaratırsak bu ülkeyi kimse yıkamaz diye konuştu. - Kadıniğde