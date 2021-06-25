Eşini tabancayla yaralayan firari zanlı, Karaman'da yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eşini tabancayla yaralayan firari zanlı, Karaman'da yakalandı

Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde'de mart ayında eşini tabancayla yaraladıktan sonra kaçan firari şüpheli, yakalanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Niğde'de mart ayında eşini tabancayla yaraladıktan sonra kaçan firari şüpheli, yakalanmasının ardından cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sokakta çıkan tartışmada eşi S.Y'yi (47) silahla vurarak yaraladıktan sonra kaçan M.Y'nin (48) Karaman'da olduğunu tespit etti.

Ekipler, adresi belirlenen zanlıyı operasyonla yakaladı. Niğde'ye getirilen M.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

M.Y, boşanmak isteyen iki çocuğunun annesi SY.'yi, 15 Mart'ta, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Saygı Sokak'taki evinin önünde çıkan tartışmada tabancayla vurarak ağır yaraladıktan sonra kaçmıştı. S.Y, 2,5 ay süren tedavisinin ardından hastaneden taburcu olmuştu.

Eşini tabancayla yaralayan firari zanlı, Karaman'da yakalandı
Eşini tabancayla yaralayan firari zanlı, Karaman'da yakalandı
Eşini tabancayla yaralayan firari zanlı, Karaman'da yakalandı
Eşini tabancayla yaralayan firari zanlı, Karaman'da yakalandı
Eşini tabancayla yaralayan firari zanlı, Karaman'da yakalandı
Eşini tabancayla yaralayan firari zanlı, Karaman'da yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

ESENYURT'TA JİGOLOLUK VAADİYLE DOLANDIRICILIK YAPAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON
ESENYURT'TA JİGOLOLUK VAADİYLE DOLANDIRICILIK YAPAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON
Son dakika! Kahramanmaraş merkezli 3 ilde sahte altın operasyonu
Son dakika! Kahramanmaraş merkezli 3 ilde sahte altın operasyonu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hülya Avşar Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Burak Elmas Burak Yılmaz Emre Kocadağ Aziz Yıldırım Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eşini tabancayla yaralayan firari zanlı, Karaman'da yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 18:02:20. #1.16#

title