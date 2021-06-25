Eşini tabancayla yaralayan firari zanlı, Karaman'da yakalandı

Niğde'de mart ayında eşini tabancayla yaraladıktan sonra kaçan firari şüpheli, yakalanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Niğde'de mart ayında eşini tabancayla yaraladıktan sonra kaçan firari şüpheli, yakalanmasının ardından cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sokakta çıkan tartışmada eşi S.Y'yi (47) silahla vurarak yaraladıktan sonra kaçan M.Y'nin (48) Karaman'da olduğunu tespit etti.

Ekipler, adresi belirlenen zanlıyı operasyonla yakaladı. Niğde'ye getirilen M.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

M.Y, boşanmak isteyen iki çocuğunun annesi SY.'yi, 15 Mart'ta, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Saygı Sokak'taki evinin önünde çıkan tartışmada tabancayla vurarak ağır yaraladıktan sonra kaçmıştı. S.Y, 2,5 ay süren tedavisinin ardından hastaneden taburcu olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul