Niğde'de eroin satan 4 sokak satıcısı yakalandı
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Niğde'de eroin satan 4 sokak satıcısı yakalandı

Niğde'de eroin satan 4 sokak satıcısı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Niğde'de eroin satan 4 sokak satıcısı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Niğde'de eroin satan 4 sokak satıcısı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada, 28,67 gram eroin, 2 adet şırınga ve 1 adet rulo haline getirilmiş alüminyum folyo ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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